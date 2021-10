Alexander Zverev blij dat 'onzin' van ex-vriendin wordt onderzocht

De 24-jarige Duitser, nummer 4 van de wereld, wordt beschuldigd door zijn ex-vriendin Olga Sjaripova. De Russin bracht vorig jaar naar buiten dat Zverev haar tijdens hun relatie fysiek en geestelijk zou hebben mishandeld. Zo zou de tennisser haar in 2019 tijdens het masterstoernooi in Shanghai hebben geslagen en bij de keel hebben gegrepen toen ze uit de douche kwam op hun hotelkamer. Sjaripova beweert dat het misbruik haar zelfs tot een poging tot zelfmoord had aangezet.

Zverev ontkent de beschuldigingen. „We hadden onze ups en downs, maar het beeld van hoe onze relatie in het openbaar wordt beschreven, klopt niet. Het was gewoon niet zo. Dat is niet wie ik ben, zo ben ik niet opgevoed door mijn ouders”, zei hij vorig jaar al. Toch bleven de aantijgingen steeds terugkomen. „Ik ben nummer vier van de wereld, heb de Olympische Spelen gewonnen, heb twee Masterstoernooien en vier toernooien gewonnen. En toch gaan de meeste persconferenties over deze onzin.”

Na de Spelen zette Zverev zijn advocaten aan het werk om een einde te maken aan publicaties over de in zijn ogen „lasterlijke en valse” beschuldigingen.