Geen winnaar bij RKC - Go Ahead Eagles

Het duel in de Eredivisie tussen RKC en Go Ahead Eagles heeft geen winnaar gekregen. De wedstrijd in Waalwijk eindigde in 1-1. Go Ahead heeft na acht wedstrijden 7 punten, 1 meer dan RKC.

Ruim twee jaar geleden stonden RKC en Go Ahead Eagles tegenover elkaar in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Waalwijkers wonnen destijds het beslissende duel in Deventer via twee doelpunten in de blessuretijd met 5-4. Go Ahead dwong afgelopen seizoen promotie af.

Zo spectaculair als toen was het duel tussen beide clubs in de Eredivisie nu niet. Go Ahead Eagles, dat vorige week met 5-0 verloor bij AZ, nam de leiding via de derde competitietreffer van Iñigo Córdoba. De Spanjaard kon een voorzet van Ragnar Oratmangoen ongehinderd intikken.

Go Ahead Eagles viert de openingstreffer van Inigo Cordoba. Ⓒ ProShots

Alexander Büttner trok de stand na een uur spelen vanaf 11 meter gelijk, nadat Go Ahead-verdediger Joris Kramer een schot van Saïd Bakari in het strafschopgebied met zijn arm had geblokt. Vlak voor tijd dacht Isac Lidberg de winnende treffer te maken voor Go Ahead. Scheidsrechter Erwin Blank concludeerde na het terugkijken van de tv-beelden echter dat de Zweedse spits RKC-keeper Etienne Vaessen bij een luchtduel in het doelgebied had aangevallen. Blank keurde het doelpunt daarom af.

Bekijk alle uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie

