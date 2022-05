Ten Hag niet bang voor reputatieschade bij Manchester United

Ten Hag laat op zijn eerste persconferentie bij Manchester United maandagmiddag blijken dat er geen enkele twijfel is geweest bij hem. „Zo zie ik dat helemaal niet. Deze club heeft grote dingen gedaan in het verleden. Ik kijk er nu alleen maar enorm naar uit om met al deze nieuwe mensen hier te gaan werken. Ik heb alles voor mijzelf vooraf goed geanalyseerd, in deze fase analyseer ik de selectie nog verder, ik heb een plan, een heel groot plan zelfs, en dat ga ik uitvoeren. Als je dan elke dag met z’n allen keihard werkt, moet daar iets moois uitkomen.”

Maar goed, hij weet toch ook dat hij het straks tegen de beste coaches van de wereld moet opnemen en dat het elke wedstrijd in de Premier League een groot gevecht wordt? „Ja”, zegt Ten Hag. „Maar ik heb als trainer van Ajax al eerder grote coaches uit de Premier League ontmoet en ik weet hoe ik daarmee moet dealen. Dit is een grote league, daar ben ik mij van bewust, maar ik heb er hartstikke zin in.”

Hij legt uit dat de sfeer en de dynamiek bij een club niet alleen afhankelijk is van het aankoopbeleid, supporters of de clubleiding. Hij doelt opzichzelf. „De club schept voorwaarden en ik ga met de spelers werken. Het is logisch dat ik naar de sfeer en spirit bij een club kijk vooraf, maar het ligt ook aan mij als trainer. Ik moet een bepaalde dynamiek brengen in de selectie en de club. We willen top zijn, dan moet ik ook topkwaliteit eisen en zelf brengen.”