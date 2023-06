VIDEO Interland tussen VS en Mexico ontspoort: 4 rode kaarten

Het was al de zevende interlandgoal voor invaller Pepi in zijn vijftiende interland. PSV ziet in de pas 20-jarige Amerikaan met Mexicaanse roots de spits voor de toekomst en is in onderhandeling met FC Augsburg, dat Pepi afgelopen seizoen verhuurde aan FC Groningen, over een transfer.

Het liep flink uit de hand in de Amerikaanse gokstad Las Vegas, nadat de Mexicaanse verdediger Cesar Montes in de tweede helft de Amerikaanse debutant Folarin Balogun rücksichtslos onderuit schopte, terwijl hij helemaal niet meer bij de bal kon. Door de cynische overtreding sloeg de vlam in de pan. Behalve Montes kreeg ook Weston McKennie rood voor zijn aandeel in het opstootje.

Het stond op dat moment 2-0 voor Team USA door twee doelpunten van Christian Pulisic. Bij de Mexicanen waren er basisplaatsen voor de Ajacieden Edson Alvarez en Jorge Sanchez, terwijl bij Team USA Sergino Dest aan de aftrap stond. De oud-speler van Ajax bereidde de goal van invaller Pepi voor, maar incasseerde in de slotfase de rode kaart nadat hij zich liet provoceren door Ajacied Alvarez.

De middenvelder, die in de Eredivisie ook regelmatig in opspraak komt door onsportief gedrag, irriteerde Dest door eerst de bal hard tegen hem aan te schieten en hem vervolgens een duw te geven. Dest reageerde daarop door terug te duwen, waarna er een opstootje ontstond tussen de speler van AC Milan en Alvarez’ ploeggenoot Gerardo Arteaga. Daarbij werden flinke tikken uitgedeeld, waarna beide spelers de rode kaart kregen. Als aanstichter van het hele gebeuren kwam Alvarez weg met een gele kaart.

Ricardo Pepi viert zijn treffer tegen de VS. Ⓒ ANP/HH

Door alle opstootjes en een korte onderbreking vanwege racistisch gejoel vanaf de tribune werd er uiteindelijk twaalf minuten extra tijd bij getrokken. Ook daarin kwam Mexico, waarbij Feyenoorder Santiago Gimenez nog inviel, maar PSV’er Erick Gutierrez op de bank bleef, niet meer tot scoren.

Door de rode kaart mist Dest de finale van de Nations League tegen Canada. De Canadezen waren in hun halve eindstrijd met 2-0 te sterk voor Panama door doelpunten van Jonathan David en Alphonsie Davies.