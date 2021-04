Horrorscenario: nieuw doelsaldodrama dreigt voor AZ

De derde nederlaag, zondag tijdens het officieuze kampioensfuifje van de Amsterdamse erfvijand, is er één met verstrekkende gevolgen. AZ zag PSV, de grote concurrent om de tweede plaats (met als beloning een plaatsbewijs voor de voorronde van de Champions League) een gat slaan van drie punten.

Bekijk ook: Ajax klopt AZ en is officieus kampioen

Bekijk ook: Ajax op alle fronten de beste

En dat is veel, met in de wetenschap dat er nog maar vier speelrondes op het programma staan. Dat niet alleen: de Eindhovenaren hebben een aanzienlijk beter doelsaldo ten opzichte van AZ: plus 9. Dus mocht PSV al een uitglijder maken en AZ wint daadwerkelijk al zijn laatste vier duels (dus óók uit bij FC Groningen, de ploeg die AZ in Alkmaar zijn eerste thuisnederlaag toediende), dan is dat hoogstwaarschijnlijk niet eens voldoende. Dan is de kans groot dat PSV AZ op doelsaldo aftroeft.

Een horrorscenario waar ze bij AZ niet aan willen denken. Afgelopen seizoen immers eindigden AZ en Ajax het ingekorte seizoen met evenveel punten, maar werd Ajax ondanks de twee nederlagen tegen AZ beloond met het beste Champions League-ticket. Ajax had een beter doelsaldo, vandaar. In de lopende jaargang won AZ tweemaal van PSV, maar opnieuw zal bij een mogelijke gelijke stand niet worden gekeken naar onderling resultaat, maar naar het doelsaldo.

Luister ook naar de nieuwste aflevering van voetbalpodcast Kick-off, met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee: