Turkse media villen Frank de Boer: ’Kwaliteiten als coach staan ter discussie’

In Turkije heeft men geen hoge pet op van Frank de Boer, die als voetballer nog kort voor Galatasaray uitkwam. Ⓒ HH/ANP

Het Turkse nationale voetbalteam bracht het land woensdag het hoofd op hol door de WK-kwalificatiereeks voor Qatar 2022 te beginnen met een sensationele 4-2 overwinning op Oranje. Een toernooiticket is nog ver weg, maar aan de Bosporus is alles en iedereen in ieder geval voor nu even in de zevende hemel.