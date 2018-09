Feyenoord tegen PSV om Johan Cruijff Schaal

De traditionele openingswedstrijd van het seizoen wordt gespeeld in het Philips-stadion. Het duel om de Johan Cruijff Schaal vond voorheen traditioneel altijd in Amsterdam plaats, maar de KNVB besloot vorig jaar om het stadion van de kampioen te gebruiken, in de hoop meer toeschouwers te trekken.

Feyenoord won begin dit seizoen als landskampioen het duel in De Kuip met bekerwinnaar Vitesse via strafschoppen.