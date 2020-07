Femke Bol nu officieel recordhouder 400 meter horden in sensationele tijd

De 20-jarige atlete liep tijdens testwedstrijden op sportcentrum Papendal een sensationele tijd van 53.79 en dat is bijna een seconde sneller dan de tijd van 54.62 die Ester Goossens in 1998 liep in Boedapest.

Femke Bol weet het: ze heeft het record in handen. Ⓒ Erik van Leeuwen

Twee weken terug kwam Bol al tot een tijd van 54.47, maar omdat ze met maar één tegenstander in haar serie liep werd haar record niet erkend. Vanmiddag liep ze met twee tegenstanders en voldeed zodoende wel aan de minimale eis voor een record.

Bol plaatste zich vorig jaar tijdens de wereldkampioenschappen in het Qatarese Doha al voor de Olympische Spelen in Tokio, die door de coronacrisis een jaar uitgesteld zijn.