Schmidt wint dankzij goal Neres, zege PSG ondanks treffer Chery

Voormalig Ajacied Arek Milik scoorde al in de 4e minuut voor Juventus. Vlak voor de rust kwam Benfica op gelijke hoogte uit een strafschop, nadat Fabio Miretti op de voet van Gonçalo Ramos was gaan staan. João Mário schoot vanaf elf meter binnen. In de tweede helft bezorgde een andere oud-speler van Ajax, David Neres, Benfica uit de rebound de winst: 2-1.

Goal Chery niet genoeg

Paris Saint-Germain heeft ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. De Franse landskampioen won met 2-1 bij Maccabi Haifa in Israël. Ook Benfica won zijn tweede wedstrijd. Juventus werd in Turijn met 2-1 verslagen.

Voormalig FC-Twente-speler Tjaronn Chery zette Maccabi Haifa in de 24e minuut op voorsprong tegen het sterrenteam van coach Christophe Galtier, waar Neymar, Kulian Mbappé en Lionel Messi allen een basisplaats hadden.

Messi maakte nog voor de rust gelijk op aangeven van Mbappé. In de tweede helft bezorgde Mbappé, die op zijn beurt door Messi de diepte in was gestuurd, PSG met een bekeken schot de voorsprong. Neymar bepaalde de eindstand op 1-3.