Ajax biedt Spurs 18 miljoen euro voor Steven Bergwijn

Het ligt in de lijn der verwachting dat directeur voetbalzaken Marc Overmars een dezer dagen een nieuwe poging voor Bergwijn waagt. Ajax hoopt in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (16 januari), maar zeker op bezoek bij PSV (23 januari) al over de sterke en razendsnelle aanvaller te kunnen beschikken. Bij de finish van de Eredivisie ligt voor de kampioen een cheque van veertig miljoen euro klaar vanwege de gegarandeerde deelname aan de groepsfase van de Champions League.

Bergwijn is geen onbekende bij Ajax. De in Amsterdam geboren speler maakte tot zijn dertiende deel uit van de opleiding en verruilde De Toekomst in 2011 voor PSV. In januari 2020 betaalde Tottenham Hotspur ongeveer 30 miljoen euro aan de Eindhovenaren voor Bergwijn, die in Londen een contract tot de zomer van 2025 tekende. Omdat Bergwijn bij Spurs mag vertrekken om winteraankopen mogelijk te maken, rekent Ajax erop dat hij minder moet kosten dan de transfersom van toen. Een vertrek van David Neres zou Overmars meer financiële armslag geven.