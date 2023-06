’Steijn is een mannetje, dat heeft Ajax wel nodig’

„Wel presenteert hij zich altijd als een ’mannetje’. Zo iemand heeft dit Ajax wel nodig met een stel spelers die nogal blasé zijn of op zijn minst zo ogen. Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Mohammed Kudus hebben afgelopen seizoen niets gepresteerd. Kudus zou goed genoeg zijn voor de Europese top, maar heeft dat bij Ajax niet laten zien. En dan loopt ook Dusan Tadic nog rond in de Johan Cruijff ArenA. Steijn zal beslissingen moeten nemen en dat labbekakkerige wat erin is geslopen bij Ajax moeten verbannen. Van een afstand denk je dat Steijn daartoe in staat kan zijn als je zijn functioneren tot dusver als trainer-coach tegen het licht houdt. Aan de andere kant is hij niet iemand die bij Ajax binnenkomt en even kan eisen dat hij vier nieuwe spelers wil.”

„Steijn is sterk afhankelijk van de Duitse directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die Ajax acht maanden heeft geobserveerd en dan met Steijn als nieuwe coach komt. Daar kan je al iets van vinden. Maar hoeveel rugdekking kan Mislintat zijn nieuwe trainer geven en hoeveel rugdekking heeft Mislintat zelf binnen Ajax? De club neemt nogal wat gokjes met het technische aanstellingsbeleid.

