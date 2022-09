Doelpuntloos na ’vertrek’ Brobbey Bloedeloos gelijkspel Jong Oranje tegen Roemenië

Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje. Ⓒ ANP/HH

Jong Oranje heeft in een weinig verheffende oefenwedstrijd met 0-0 gelijkgespeeld tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië. Beide ploegen, die in voorbereiding zijn op het EK van volgend jaar, creëerden amper kansen in de Cluj Arena. Jong Oranje had vier dagen eerder in Leuven met 2-1 gewonnen van Jong België, dankzij twee doelpunten van Brian Brobbey.