Feyenoord komt tijdens foutenfestival bij FC Twente niet verder dan een gelijkspel

Advocaat was niet tevreden over het optreden van Feyenoord in het uitduel met FC Twente (2-2). „Het was matig, heel matig”, concludeerde hij. „Na 14 minuten staan we met 2-0 achter, dan vraag ik mezelf wel af hoe dat kan”, zei Advocaat bij ESPN. „Misschien is het de spanning van het moeten. Ik zal ze het eens vragen. Maar in de voetballerij moet je iedere wedstrijd.”

De Rotterdammers startten met Bart Nieuwkoop, Uros Spajic en Orkun Kökcü in de basis. Advocaat had daardoor Lutsharel Geertruida, Eric Botteghin en Leroy Fer op de bank gelaten. Bij FC Twente zag Ron Jans na de prima overwinning bij Vitesse vorige week geen aanleiding om aan zijn basisformatie te sleutelen.

De oefenmeester van de tukkers zag na een dik kwartier uiterst tevreden toe hoe zijn ploeg op een 2-0 voorsprong stond. En daar ging een foutenfestival in de Feyenoord-defensie aan vooraf. Eerst gaf Spajic een slechte bal op Kökcü, die het leer vervolgens niet kon controleren. Marcos Senesi vloerde de ontsnapte Luciano Narsingh en Danilo schoot vanaf de strafschopstip de 1-0 binnen.

Menig slim

Nauwelijks bekomen van de achterstand zag Advocaat hoe FC Twente nog geen minuut later de marge vergrootte. En weer was Feyenoord-huurling Narsingh bij de Twentse goal betrokken. De buitenspeler kreeg na een slim hakje van Queensy Menig de bal mee op links en zag zijn voorzet via Jesse Bosch en uiteindelijk Tyronne Ebuehi in het net belanden.

De aansluitingstreffer van Feyenoord liet niet heel lang op zich wachten en kwam via Jens Toornstra. De uitblinker van het vorige competitieduel met Willem II schoot halverwege de eerste helft een afgeslagen bal van buiten het strafschopgebied prachtig boven de kansloze Joël Drommel in de touwen.

Een zwakke inzet van Danilo na slecht uitverdedigen van Luis Sinisterra voorkwam kort voor rust dat FC Twente de marge niet opnieuw naar twee tilde. En die marge had er in de eerste fase na rust alsnog moeten komen, maar Narsingh faalde in kansrijke positie tot twee keer toe hopeloos.

Marsman en Senesi stuntelen en redden

Eerst mocht hij alleen op Nick Marsman af na balverlies van Spajic, maar de keeper zat zijn oud-ploeggenoot dwars. En nadat Marsman luttele minuten later zelf vreselijk de fout in ging, had Narsingh de hoek voor het uitkiezen. Hij schoot echter tegen de enige overgebleven verdediger, Senesi, op.

En die missers kwamen FC Twente duur te staan. Na een slechte bal van Godfried Roemeratoe schatte Dario Dumic de snelheid van Sinisterra verkeerd in en vloerde hij de Colombiaan. Vanaf elf meter liet Steven Berghuis, tegen SC Heerenveen nog de schlemiel, Drommel kansloos.

In de slotfase kregen beide ploegen nog kansen op de winst in de knotsgekke wedstrijd, maar er kwam geen winnaar meer.

’Geen felicitatie waard’

Berghuis zag Feyenoord nog goed wegkomen met een gelijkspel. „Maar ik vind het geen felicitatie waard”, zei de aanvoerder. „Het blijft een gelijkspel en het was heel slordig aan onze kant.”

„We geven die twee goals gewoon weg”, zei Berghuis bij ESPN. „We schoten de bal zomaar in de voeten van spelers van FC Twente, terwijl er veel ruimte voor ons lag. Maar we kregen het gewoon niet voor elkaar.”

„Natuurlijk is de uitschakeling van woensdag in het bekertoernooi tegen Heerenveen een enorme klap voor ons geweest”, zei Berghuis. „Dat was echt pijnlijk. Maar na een dieptepunt moet je ook weer omhoog. Het was zo slordig allemaal. Misschien kwam dat ook door vermoeidheid. Ik voelde het aan het einde van de wedstrijd ook wel.”

