WK allround: Redelijke start Roest, Kramer op flinke achterstand

De Japanner Seitaro Ichinohe won met een persoonlijk record van 36,17, gevolgd door de Canadees Tyson Langelaar (36,29) en een andere Japanner, Shane Williamson (36,31).

Sven Kramer liep meteen een grote achterstand op. In zijn eerste officiële race dit seizoen op de 500 meter kwam hij niet verder dan negentiende tijd (37,49). De 33-jarige Fries reed na een matige start een rommelige race.

Kramer liet woensdagavond in Hamar weten dat hij door gezondheidsproblemen in de familie een „slechte week” achter de rug had. Hij had zich daardoor totaal niet kunnen voorbereiden op het toernooi in Hamar. Toch wilde de kopman van Team Jumbo-Visma van start gaan.

Kramer doet voor de veertiende keer mee aan de WK allround. Hij is recordhouder met negen wereldtitels. In 2017 won Kramer voor de laatste keer goud. Daarna was ploeggenoot Roest twee keer de beste allrounder van de wereld.

De titelverdediger moet later op de 5000 meter 3,50 seconden goedmaken op Ichinohe om de koppositie over te nemen. Blokhuijsen staat op 4,70 en Kramer op 13,20 van de verrassende klassementsleider.