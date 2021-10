Jordens Peters technisch directeur Roda JC

Peters ging eerst uitgebreid met Willem II in gesprek om bij de Tilburgse club aan de slag te gaan. Maar daar kwamen beide partijen niet uit. Een kleine maand geleden kwam de mededeling naar buiten dat het niet langer de intentie was om met elkaar verder te gaan. Willem II heeft met algemeen directeur Martin van Geel en hoofd scouting Gerard Wielaert twee voormalig directeuren van Roda JC in dienst.

Dat Peters nu aan de slag gaat bij Roda JC komt als een verrassing. De voetballer bleef tijdens zijn carrière studeren en haalde in 2018 zijn Master of Science in het management.