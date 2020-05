Mooi gebaar: KRC Genk laat voetbalfans tot winter gratis toe

Genk compenseert de supporters daarmee voor de gemiste wedstrijden, nu het seizoen wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus is stilgelegd en nagenoeg zeker niet meer wordt hervat. Het betreft 18.000 seizoenkaarten.

De fans missen daardoor dit seizoen 6 thuisduels, waarvoor ze wel hebben betaald. „Met dit gebaar stellen wij het belang van de supporters voorop”, zegt Genk in een verklaring. Mocht er in augustus/september weer worden gevoetbald, dan is dit vermoedelijk in eerste instantie zonder publiek, of met een beperkt aantal mensen op de tribune.

Mocht er tegen de tijd dat de winterstop aanbreekt nog niet genoeg gelegenheid zijn geweest voor de betreffende fans om zes wedstrijden te bezoeken, dan mogen ze dat na de winterstop opnieuw gratis proberen.