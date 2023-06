Adil Auassar wel in staf, maar niet op bank bij RKC

Auassar had al overeenstemming bereikt met Sparta voor een functie in de jeugdopleiding. Hij geeft de voorkeur aan RKC, ook al is hij niet bevoegd om tijdens wedstrijden op de bank te zitten. De eerste twee assistenten van een hoofdtrainer moeten over het diploma UEFA A beschikken. Een eventuele derde assistent mag met het diploma UEFA B op de bank plaatsnemen. Auassar staat aan het begin van zijn trainersloopbaan en heeft die papieren nog niet. RKC beschikt alleen maar over een eerste elftal.

,,Het past in het profiel van de club om mensen met ambitie een kans te geven en op te leiden. We zijn met Auassar in gesprek over de looptijd van het contract. Dat kan een, twee of drie jaar zijn", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC.