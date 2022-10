Geruchten rond Mbappé steken alweer de kop op: ’Hij is het zat bij PSG’

„De relatie tussen Kylian Mbappé en PSG is compleet verzuurd”, opent het Spaanse Marca. „Dat vertellen bronnen die vertrouwd zijn met de situatie. Bovendien bevestigen dezelfde bronnen dat de aanvaller in juli al wilde vertrekken.”

Mbappé tekende eind vorig seizoen nog een nieuw monstercontract bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub legde hem vast tot 2025. Dat gebeurde na een lange soap en heel wat geflirt met Real Madrid.

Het is nooit een geheim geweest dat Mbappé ooit nog voor de Spaanse topclub wil uitkomen, net zoals het nooit een geheim geweest is dat Real hem wil inlijven. Volgens buitenlandse media zou PSG nu willen meewerken aan een transfer, maar de bestemming zou niet Real Madrid mogen zijn. Het zou namelijk niet boteren tussen Real-voorzitter Florentino Pérez en PSG-eigenaar Nasser Al Khelaifi.

’Hij is het zat’

„Hij is zo negatief ingesteld dat hij zelf zegt dat hij PSG in januari zal verlaten als er een mogelijkheid is”, schrijft RMC. „In ieder geval is het na dit seizoen einde verhaal, hij is het zat.”

Benieuwd of het effectief tot een transfer zal komen. De club die Mbappé wil inlijven, zal héél diep in de buidel moeten tasten. Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt momenteel op 160 miljoen euro en met nog een contract tot 2025 lijkt PSG niet voor minder te gaan verkopen. In 2018 kwam hij nog voor 180 miljoen euro over van AS Monaco.

Dinsdagavond neemt PSG het in de Champions League op tegen Benfica. Mbappé wordt gewoon in de basis verwacht. Vorige week in Portugal werd het 1-1.

