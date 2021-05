Ⓒ BOUWMAN, RENE

Amsterdam - Niet het ’walking football’ bij Feyenoord-Ajax – knap dat Pratto in zo’n potje zijn voet weet te breken – genereerde de meeste aandacht. De moeder van aller ’escapes’ waar ADO mee bezig is evenmin. Zelfs de rentree in de basis van Arjen Robben bij FC Groningen en het lonken naar het EK met Oranje was niet het gespreksonderwerp.