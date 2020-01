’Max Verstappen voelt zich thuis bij Red Bull’

„We weten waar het team mee bezig is. Niet alleen richting komend seizoen, maar ook richting 2021 met de nieuwe auto’s. Het is heel goed om daar zo betrokken bij te zijn”, aldus Jos Verstappen. „Het allerbelangrijkste is dat Max zich thuis voelt bij Red Bull. Hij heeft alle vertrouwen in de komende jaren.”

Verstappen zou dit jaar nog de jongste wereldkampioen ooit kunnen worden in de Formule 1. „Red Bull heeft Max al in 2015 de kans gegeven in de Formule 1. Hoe mooi zou het dan zijn om succesvol te zijn met dat team”, stelt Verstappen senior. „Ook het contact met motorleverancier Honda is heel prettig. Je merkt ook hoe zij naar Max kijken. Die combinatie met Red Bull en Honda is gewoon heel positief.”