ANALYSE Financieel een zegen, sportief een enorme klap PSV heeft Cody Gakpo met het mes op de keel verkocht

Cody Gakpo is niet meer te bewonderen in het shirt van PSV. Hij vertrekt voor maximaal 50 miljoen euro naar Liverpool. Ⓒ FOTO Getty Images

EINDHOVEN - Financieel een zegen, sportief een enorme klap. Zo kan de recordverkoop van Cody Gakpo door PSV aan Liverpool kernachtig worden samengevat. De transfer is hoognodig om te voorkomen dat PSV dit seizoen diep in de rode cijfers duikt, maar door het vertrek van de beste speler zijn de kansen op de eerste landstitel sinds 2018 en daarmee rechtstreekse plaatsing voor de lucratieve Champions League wel flink afgenomen. Het is een spagaat waarin de club is terechtgekomen door de afgelopen jaren financieel scherp aan de wind te varen zonder dat dat het gewenste sportieve succes opleverde.