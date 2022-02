Olympisch nieuws: slechts 437 van 1,8 miljoen coronatests positief

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Ruim 1,8 miljoen coronatests, 437 positief

10.39 uur: Ruim 1,8 miljoen coronatests hebben tijdens de Olympische Spelen van Peking 437 positieve gevallen opgeleverd. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte op de slotdag van de Winterspelen de balans op. „Het systeem met een gesloten ’bubbel’ was een groot succes”, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. „Peking was een van de veiligste plekken op aarde, zo niet dé veiligste.”

De meeste positieve tests werden afgenomen op de luchthaven van Peking. Daar werden alle buitenlandse deelnemers (sporters, coaches, officials en journalisten) bij aankomst getest. De 13.654 tests op het vliegveld leverden 265 positieve uitslagen op. Iedereen die een positieve uitslag had, moest in isolatie. Alle deelnemers werden tijdens de Spelen dagelijks getest op corona. Uit die bijna 1,8 miljoen tests kwamen 172 positieve uitslagen.

De 437 positieve gevallen tellen 98 sporters en 87 teamofficials. De overige 252 gevallen zijn andere ’stakeholders’, zoals het IOC het omschrijft. „We leven mee met de atleten die de prijs betaalden voor de veiligheid op deze Spelen en in isolatie moesten”, aldus Bach. „Sommigen konden niet eens meedoen. Dat is voor een atleet het ergste wat kan gebeuren, een extreme mentale en psychische uitdaging.”

Binnen TeamNL testte alleen alpineskiester Adriana Jelinkova positief tijdens de Winterspelen. Jelinkova liep begin januari het coronavirus op en volgens sportkoepel NOC*NSF zorgde dat ervoor dat ze steeds testwaarden rond de in China toegepaste grenswaarden had. Vanwege alle stress die dat bij haar veroorzaakte, ging Jelinkova na de reuzenslalom terug naar huis. Ze sloeg de slalom over.

IJshockeyers Finland winnen voor het eerst olympische titel

07.44 uur: Finland is bij de Spelen van Peking voor het eerst olympisch kampioen in het ijshockey geworden. De Finse ploeg versloeg in het National Indoor Stadium in de Chinese hoofdstad titelverdediger Rusland met 2-1.

De Russische ijshockeyers kwamen in de finale nog wel op voorsprong. Michail Grigorenko zorgde in de eerste periode voor de 1-0 toen de Russen een man meer op het ijs hadden. De Finnen trokken de stand in de tweede periode via Ville Pokka gelijk. Meteen aan het begin van de derde periode sloeg Finland toe met de 2-1. Hannes Björninen scoorde en dat bleek de winnende treffer.

Het is voor Finland de eerste olympische titel in het ijshockey. De ijshockeyers verloren eerder de olympische finales in 1988 (tegen de Sovjet-Unie) en in 2006 (tegen Zweden). Vier keer won het Scandinavische land de wedstrijd om brons. De ijshockeyers bezorgden Finland de tweede gouden medaille op de Spelen van Peking.

De finale van het ijshockey is traditioneel het laatste onderdeel van de Winterspelen. Later op zondag volgt de sluitingsceremonie.

Curlingvrouwen helpen Britten op slotdag Spelen aan eerste goud

07.23: uur: Groot-Brittannië heeft op de slotdag van de Olympische Spelen de eerste gouden medaille behaald. Dat was te danken aan de curlingvrouwen, die in de finale met 10-3 te sterk waren voor Japan.

Een dag eerder verloren de Britse curlingmannen in de finale van Zweden. Verder dan het goud en zilver bij het curling kwam de Britse sportploeg de voorbije twee weken in China niet.

De Britse curlingvrouwen waren in de halve finale nog ontsnapt. Na een achterstand van 4-0 tegen Zweden, wisten ze alsnog te winnen.

Het was voor de curlers uit Groot-Brittannië, na winst bij de Spelen van 2002 in Salt Lake City, de tweede olympische titel.

De curlingwedstrijden werden de voorbije twee weken gehouden in het National Aquatics Centre. Ttijdens de Zomerspelen van 2008 waren daar de wedstrijden in het langebaanzwemmen.

Langlaufster Johaug bezorgt Noorwegen zestiende goud in Peking

07.21 uur: Therese Johaug heeft haar derde titel behaald bij de Olympische Spelen van Peking. De Noorse langlaufster was de beste op de 30 kilometer massastart. Het zilver ging naar de Amerikaanse Jessie Diggins en de Finse Kerttu Niskanen won brons.

De 33-jarige Johaug begon de Spelen met winst op de skiatlon over 15 kilometer, een combinatie van 7,5 kilometer klassieke stijl en 7,5 kilometer vrije stijl. De veertienvoudig wereldkampioene schreef vervolgens ook de 10 kilometer op haar naam.

Noorwegen wint het medailleklassement van de Spelen met liefst zestien gouden medailles. Tot de Spelen van Peking kwam het land niet verder dan veertien keer goud op één Winterspelen.

Shiffrin eindigt in Peking zonder medaille

07.19 uur: Mikaela Shiffrin verlaat de Olympische Spelen zonder eremetaal. De Amerikaanse skiester, die favoriete was op meerdere onderdelen, liet zondag de laatste kans op een medaille liggen. In de landenwedstrijd voor gemengde teams won Noorwegen de strijd om het brons van de Verenigde Staten.

Tweevoudig olympisch kampioene Shiffrin wist zich eerder deze Spelen individueel niet in de strijd om de medailles te mengen op de reuzenslalom, slalom, super-G en op de combinatie.

Oostenrijk verzekerde zich van het goud en Duitsland moest genoegen nemen met zilver op het onderdeel dat voor de tweede keer op het programma stond bij de Olympische Spelen. De strijd om de medailles zou eigenlijk zaterdag al zijn. De wedstrijden konden toen niet doorgaan, omdat er veel wind stond.

In de medaillespiegel steeg Oostenrijk naar de zevende plek, direct achter Nederland. Oostenrijk heeft zeven gouden medailles, Nederland acht.