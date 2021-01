Trainer Erik ten Hag rekent zich nog niet rijk met riante voorsprong Ajax

„Na super januari komt super februari”, stelde Ten Hag. „Met weer heel veel belangrijke wedstrijden. Ik heb wederom een prima Ajax gezien hier bij AZ. We hebben vanaf de eerste minuut gedomineerd. Dat willen we altijd, maar dat lukt niet altijd. De kunst is dat we ook dan wel vaak winnen.”

Ajax heeft inmiddels 7 punten meer dan naaste belager PSV. Vitesse (8 punten) Feyenoord (12 punten) en AZ (13 punten) zijn nog verder achterop geraakt. „Maar ik kijk niet naar de concurrentie”, zei Ten Hag. „Ik zie nu vooral dat we het hier goed hebben gedaan, met Álvarez en Klaassen op het middenveld. Tegen AZ ligt er vaak ruimte op de flanken. Die wisten Blind en Rensch aardig te benutten. Blind had een rol bij twee van de drie treffers. Natuurlijk had Gudmundsson die twee kansen niet mogen krijgen. We hadden het nog lastig kunnen krijgen als hij wel scoort. Maar deze zege was dik en dik verdiend.”

AZ-trainer Jansen gelooft niet meer in landstitel

Trainer Pascal Jansen beschouwt het seizoen van AZ niet als verloren. Dat zei hij na de nederlaag van zijn ploeg tegen Ajax (0-3). „Onze ambitie is om bij de eerste vier te eindigen, dat kan nog steeds. Maar we willen natuurlijk altijd meer. We gaan voor het hoogst haalbare.”

Jansen wil niet meer over de landstitel spreken. „We staan nu 13 punten achter op Ajax. Natuurlijk zijn er nog veertien duels te gaan, maar dat gaan we niet meer goedmaken. Ajax heeft ook laten zien dat wij nu niet in aanmerking komen voor de titel. Zij zetten Teun Koopmeiners goed vast en dan moeten andere spelers bij ons opstaan”, analyseerde Jansen. „Dat ging moeizaam. En als je dan ziet hoe wij soms de duels in gaan, in vergelijking met spelers als Álvarez en Martínez van Ajax. Dat is wel een verschil ja.”

AZ werd eerder dit seizoen al uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League en strandde ook in de Europa League en KNVB-beker.

