Klaassen nu ’gewoon’ met Ajax-selectie mee: ’Ik vond eigen vliegtuig wel lekker’

„De wedstrijden tegen Liverpool speelde ik in mijn tijd bij Everton”, aldus Klaassen, die in zijn jaargang in de Premier League tijdens beide stadsderby’s geen deel uitmaakte van de wedstrijdselectie van The Toffees. De Ajacied kon in elk geval deze Champions League-uitwedstrijd wél samen met zijn ploeggenoten reizen, waar hij voor het treffen met FC Midtjylland samen met Maarten Stekelenburg na een negatieve coronatest alsnog achter de selectie aan vloog.

Coronatest

„Al vond ik dat op zich wel lekker, een eigen vliegtuigje”, lachte Klaassen. „Maar ik heb er in de aanloop naar deze wedstrijd niet extra over nagedacht. Je hebt in je achterhoofd dat je positief kunt testen, maar daar ben je niet al te veel mee bezig. We zien in onze vrije tijd al niet al te veel mensen, en je bent daarnaast ook gewoon voorzichtig.”

Vindt Klaassen dat het nu of nooit is voor Ajax, gezien de vele blessures bij Liverpool? „Ze zijn door de blessures wel iets verzwakt, maar nog steeds een topteeam. Wij zitten zelf in een goede vorm, maar we onderschatten ze natuurlijk niet. We willen laten zien dat wij ook wat kunnen.”

Weinig blessures

Over het drukke programma dat Ajax momenteel heeft, klaagt de Hilversummer ook niet. „Je weet dat als je bij Ajax speelt dat je drie keer per week aan de bak moet. Dat is het hoogste niveau. En niemand is in deze periode honderd procent fit, daarom krijgen sommige jongens soms ook rust. Maar we hebben weinig blessures, dus we rollen er goed doorheen.”

