’China zendt duels Premier League niet uit om steun Oekraïne’

De Premier League had afgelopen woensdag aangekondigd dat er tijdens de wedstrijden van 5 tot en met 7 maart steun voor Oekraïne zou worden uitgesproken doordat alle twintig aanvoerders aanvoerdersbanden in Oekraïense kleuren zouden dragen. Op de schermen in de stadions zal komen te staan „Football stands together” („het voetbal staat eensgezind”) tegen de achtergrond van de blauwe en gele kleuren van de Oekraïense vlag.

China heeft als een van de weinige landen de Russische inval in Oekraïne niet scherp bekritiseerd. De Chinese VN-ambassadeur zei deze week dat Beijing „diep bezorgd” is over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne, maar China onthield zich van stemming bij een resolutie waarin de Russische inval werd veroordeeld.