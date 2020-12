Twee goals Wout Weghorst helpen VfL Wolfsburg aan zege

Wout Weghorst was weer de grote man bij Vfl Wolfsburg met twee treffers. Ⓒ HH/ANP

Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg weer een overwinning bezorgd in de Bundesliga. De 28-jarige spits maakte beide doelpunten voor zijn club in het duel met Eintracht Frankfurt: 2-1. Frankfurt kwam op voorsprong via een benutte strafschop van Bas Dost, maar het werd daarna toch de wedstrijd van Weghorst.