Emma Raducanu als raket omhoog op mondiale tennislijst

De Britse tiener versloeg zaterdag in de finale de 1 jaar oudere Canadese Leylah Fernandez. De 19-jarige Fernandez steeg op de mondiale ranking van plek 73 naar 28. Raducanu won inclusief de kwalificaties tien partijen op de US Open. Eerder dit jaar bereikte ze met een wildcard al de vierde ronde van Wimbledon.

De Australische tennisster Ashleigh Barty strandde in New York in de derde ronde, maar ze staat nog steeds onbedreigd aan kop. Barty won eerder dit jaar Wimbledon. De Japanse Naomi Osaka zakte van de derde naar de vijfde plaats. Osaka won de US Open vorig jaar, maar verloor nu in de derde ronde van Fernandez. De Tsjechische Karolina Pliskova (van 4 naar 3) en Elina Svitolina uit Oekraïne (van 5 naar 4) passeerden de Japanse op de ranglijst.

De Canadese Bianca Andreescu duikelde uit de top 10. Andreescu, in 2019 de beste in New York, zakte van de zevende naar de twintigste plaats door haar uitschakeling in de vierde ronde. De 21-jarige Canadese deed vorig jaar niet mee aan de US Open.