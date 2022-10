Liefst 8 Nederlanders genomineerd voor prestigieuze wielerprijs

Wielrennen

YouTuber Bas Tietema start profploeg

YouTuber en wielrenner Bas Tietema, bekend van Tour de Tietema, komt in 2023 met een eigen continentaal wielerteam. Een jaar later zal de formatie van de Zwollenaar op profniveau actief worden. Die deal is gesloten met een aantal sponsoren, waaronder waarschijnlijk Unibet.