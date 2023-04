Weergaloze Pogacar laat Van der Poel hielen zien en wint Ronde van Vlaanderen

Pogacar deed zondag op de Oude Kwaremont wat iedereen verwachtte. Hoe voorspelbaar ook: de Sloveen viel daar aan, waarna hij soleerde naar de winst in de Ronde van Vlaanderen. „Deze dag zal ik nooit vergeten”, zei de tweevoudig Tourwinnaar van de ploeg UAE Team Emirates. „Ik wist dat ik daar aan een solo moest beginnen, al brak ik kort erna nog bijna op de Paterberg.”

Pogacar kwam in een mooi rijtje. Alleen de Franse renner Louison Bobet en de Belg Eddy Merckx slaagden er in hun loopbaan in zowel de Tour de France als de Ronde van Vlaanderen, twee verschillende wielerdisciplines bijna, te winnen.

Stoppen en trots zijn

De Sloveen roemde zijn ploeggenoten, van wie pechvogel Tim Wellens na een val moest opgeven en de Italiaan Matteo Trentin in de slotfase zijn kopman nog even kon helpen. Maar Pogacar deed het toch vooral alleen, op de Kwaremont: „Een helling die me ligt. Het is puur op kracht naar boven rijden, best een lange klim ook. Het is mijn favoriete stuk van ’de Ronde’.”

„Ik kan stoppen en trots zijn op mijn carrière”, lachte Pogacar, die ook al de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik won, twee andere ’monumenten’. Alleen Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog op zijn erelijst. „Sanremo is de moeilijkste. Ik was er dit jaar heel goed, maar het is zwaar om daar te winnen. We geven het niet op.” Parijs-Roubaix is wat Pogacar betreft niet voor dit jaar. „Dan moet ik eerst een paar kilo zwaarder worden om over die kasseien te rijden.”

Na afloop begon hij daar al mee, door direct een frietje te eten.

Van der Poel vindt Pogacar terechte winnaar

Natuurlijk had Van der Poel zondag liever zelf de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Maar de Nederlandse renner van Alpecin-Deceuninck kon leven met de zege van Pogacar. „Uiteraard ben ik een beetje teleurgesteld, maar ik kan het wel plaatsen. Tadej was gewoon te sterk vandaag”, vertelde Van der Poel, vorig jaar nog winnaar van ’de Ronde’.

„Ik had toen Tadej aanviel op de Oude Kwaremont niet echt een antwoord. Toch denk ik dat ik een van mijn beste rondes heb gereden. Maar ik kwam niet meer dichterbij. Dan word je terecht tweede.”

Lof voor Pogacar

Van der Poel moest het eerste uur in achtervolging toen hij in een tweede groep was beland, met drie ploeggenoten. „Ik moet mijn ploeg wel bedanken. De jongens hebben me een paar keer gered. Ik zat zelf wel goed uit de wind. Ik heb daar de wedstrijd niet verloren.”

Een fraaie omhelzing tussen Van der Poel en Pogacar na afloop. Ⓒ ANP / BELGA

Vol lof was hij over Pogacar, met wie hij al jaren een goede band heeft. „Het is fenomenaal wat hij doet, maar we wisten dat hij dit kon. Vanaf onze eerste ontmoeting klikte het. We hebben regelmatig contact. Tadej is een sympathieke jongen die verschrikkelijk hard kan fietsen. Al mag hij dat van mij beperken tot in de grote rondes.”

Volgende week volgt een nieuwe uitdaging met Parijs-Roubaix, een wedstrijd die Van der Poel nog niet won. „Mijn vorm is goed. Ik zal alles op alles zetten, maar het is een heel ander soort koers. En ik denk dat de Ronde van Vlaanderen mij net iets beter ligt.”

Verloop van koers

Het was Pogacar die de wedstrijd tussen De Grote Drie echt wist open te breken. De ijzersterke Sloveen trapte zoals dus vooraf verwacht op de Oude Kwaremont - 54 km voor de finish in Oudenaarde - flink op de pedalen. Van der Poel en Van Aert (die eerder bij een grote crash al was gevallen) zaten wat ver van achteren en konden niet direct bij ’Pogi’ geraken.

Later kwam het fenomenale drietal toch samen. Op de Koppenberg versnelde Pogacar weer. Van Aert kon makkelijk aansluiten, maar MvdP had even - door een schakelprobleem - alle moeite. Dit kostte Van der Poel wel veel kracht.

Van Aert moet passen

Op kop reden ze niet, want de al eerder in de koers gevormde kopgroep met Nathan Van Hooydonck (TJV), Matteo Trentin (UAD), Florian Vermeersch (LTD), Pedersen (TFS), Kasper Asgreen (SOQ), Neilson Powless (EFE), Fred Wright (TBV), Stefan Küng (GFC) en Matteo Jorgenson (TRE) reed er nog zo’n kleine minuut voor.

Van der Poel vond zijn tweede adem en demarreerde maar weer eens. Hij kreeg Pogacar met zich mee, waar Van Aert moest passen. Ondertussen was Pedersen weggereden uit de kopgroep en reed hij solo aan kop van de Ronde van Vlaanderen.

Maar niet voor lang, want de ’Keizer van de Kwaremont’ Pogacar versnelde maar weer eens op de bekende Vlaamse helling in Vlaanderens Mooiste. Van der Poel moest het hoofd daar buigen. Ook Pedersen zag zijn voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Uiteindelijk bleef Van der Poel hangen op zo’n 15 seconden en kon Pogacar terecht zijn handen in de lucht steken: wat een zege voor de Sloveen.

Bekijk hieronder de beelden:

Horrorcrash in peloton

In de eerste uren van de koers brak het peloton even uiteen, waarbij Van der Poel kort de slag had gemist. Door werk van zijn ploeg kon hij later terugkeren. De koers ontaardde pas echt op 140 km van de meet, toen het peloton werd opgeschrikt door een enorme val. Tientallen renners gingen tegen de grond na een onbezonnen actie van Filip Maciejuk.

Onder anderen oud-wereldkampioenen Peter Sagan en Julian Alaphilippe lagen erbij, net zoals Van Aert, die wel snel verder kon. Het grootste slachtoffer was de Belg Tim Wellens. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Excuus Maciejuk

Maciejuk zelf bleef overeind, maar werd wel uit koers gehaald door de jury. Hij bood later zijn excuus aan. „Het spijt mij heel erg dat ik een fout heb gemaakt, waardoor de crash is ontstaan. Ik hoop dat iedereen die erbij betrokken was in goede gezondheid en veilig is. Dit had niet mogen gebeuren en een grote inschattingsfout van mijn kant.”

En: „Ik had geen intentie om dit te veroorzaken. Het enige wat ik voor nu kan doen is sorry zeggen voor mijn fout en ervan leren voor in de toekomst.” Om af te sluiten: „Sorry nogmaals peloton, teamgenoten en fans.”

Eerder hadden door valpartijen de Nederlandse coureurs Danny van Poppel en Taco van der Hoorn de strijd al moeten staken.