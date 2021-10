Hamstringblessure houdt Frenkie de Jong aan de kant bij FC Barcelona

De Jong moest zich zondag in El Clásico na 77 minuten laten vervangen voor Sergi Roberto. FC Barcelona verloor de topper tegen aartsrivaal in eigen huis met 1-2. Wanneer hij weer beschikbaar zal zijn, zal het herstel moeten uitwijzen, zo laat de club weten.

De Oranje-middenvelder kreeg er aardig van langs van de Spaanse media na de wedstrijd. „„Hij toonde geen enkel initiatief in aanvallend opzicht en was krachteloos in het verdedigen. Ook toonde hij een groeiende en alarmerende onzekerheid in zijn passing.”

En: „Barcelona heeft een andere versie van hem nodig. Hij zou een leider moeten zijn, maar dat is hij niet.”

Barcelona speelt komende woensdag de eerstvolgende wedstrijd, tegen Rayo Vallecano. Drie dagen later staat de thuiswedstrijd tegen Alavés op het programma. Volgende week gaat de ploeg van Koeman in de Champions League naar Oekraïne voor het duel met Dinamo Kiev.

De Jong miste dit seizoen één competitiewedstrijd van Barcelona, vorige maand thuis tegen Levante (3-0). De 24-jarige middenvelder was toen geschorst na zijn rode kaart tegen Cádiz.

