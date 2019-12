Dekker roemloos onderuit in tweede ronde WK

De 29-jarige Dekker, die donderdag nog zo’n mooie zege boekte op Ryan Joyce (3-2), moest zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton: 3-0.

De Nederlander mocht beginnen, maar leverde meteen zijn eerste leg in. Clayton behield zijn eigen leg wel, maar na een 2-0 achterstand kwam Dekker toch nog terug tot 2-2. Maar toen Dekker het kon afmaken in zijn eigen, vijfde leg, liet hij zich weer breken.

Ook de tweede set startte Dekker niet goed en na twee legs keek hij opnieuw tegen een 2-0 achterstand aan. In de derde leg brak hij Clayton weer, maar in de vierde leg slaagde Dekker er niet in om een ruime voorsprong te verzilveren. In de derde set leek de Nederlander er niet meer in te geloven, en slaagde hij er ook niet meer in om een leg te pakken: 3-0.

„Het gevoel in mijn arm was niet compleet”, zei Dekker tegenover RTL7. „In de eerste set kom ik na een 2-0 achterstand nog terug tot 2-2, maar hij tikte alles af wanneer hij moest. Frustrerend, want ik voel me goed en weet dat ik zoveel beter kan dan dit. Misschien vatte dit optreden mijn jaar wel samen”, aldus Double Decker.

Van Gerwen

Eerder op de vrijdagmiddag plaatsten Darren Webster en Mervyn King zich wel voor de derde ronde. Webster was met 3-0 te sterk voor Yuki Yamada, King klopte Ciaran Teehan met 3-2. Michael van Gerwen kent zijn opponent voor de derde ronde, dat is Ricky Evans. Rapid Ricky gooide Mark McGeeney naar huis met een 3-1 zege. De beslissing van de partij was fenomenaal van de hand van Evans, die de wedstrijd besloot met een 170-finish.