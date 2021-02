Atlético Madrid onderuit, wordt Spaanse titelstrijd toch weer spannend?

De koploper van La Liga ging zaterdagmiddag in eigen huis met 2-0 onderuit tegen Levante. De bezoekers die van de week ook al gelijkspeelde tegen de ploeg van coach Diego Simeone, kwamen na een half uur op voorsprong. Een schot van José Luis Morales, dat van richting was veranderd, belandde in het doel van de Madrilenen.

Na rust ging Atlético op zoek naar de gelijkmaker. Er waren kansen en er werd zelfs een treffer afgekeurd, maar gescoord werd er niet. In de slotfase tekende Jorge de Frutos nog voor de tweede treffer van Levante nadat Atlético-doelman Jan Oblak mee naar voren was gegaan om de gelkijkmaker te forceren.

Ook Moussa Dembélé, die zijn debuut maakte, wist het verschil niet te maken voor de ploeg uit Madrid. De Franse aanvaller, gehuurd van van Olympique Lyon, is nog maar net in dienst van de Spaanse koploper. In januari werd hij gehaald als opvolger van de vertrokken spits Diego Costa, maar corona gooide roet in het eten waardoor hij niet aan spelen toekwam.

Na een serie van acht overwinningen op rij werd er in de laatste vier duels maar een keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en nu dus ook verloren.

Atlético heeft nog wel een voorsprong van zes punten op Real Madrid en negen op FC Barcelona. De ploeg van Ronald Koeman heeft wel een wedstrijd minder gespeeld en moet zondagmiddag aan de bak tegen Cadiz.

