Real profiteert van nederlaag Atlético, Valencia wint bij rentree Cillessen

Real was in de eerste helft twee keer trefzeker via Mariano Diaz, maar beide doelpunten werden afgekeurd vanwege buitenspel. De thuisclub kreeg kort na rust een grote kans na geklungel bij Real-verdediger Ferland Mendy, die met een hoge bal door het midden uitverdedigde, maar de bal zomaar in de voeten schoot van spits Fabián Orellana van Valladolid. Hij stuitte echter op keeper Thibaut Courtois. Casemiro kopte in de 65e minuut uit een vrije trap van Toni Kroos het doelpunt binnen.

Teleurstelling bij Luis Suarez na de openinsgtreffer van Levante door Jose Luis Morales. Ⓒ AP

Atlético

Atlético ging zaterdagmiddag in eigen huis met 2-0 onderuit tegen Levante. De bezoekers die van de week ook al gelijkspeelde tegen de ploeg van coach Diego Simeone, kwamen na een half uur op voorsprong. Een schot van José Luis Morales, dat van richting was veranderd, belandde in het doel van de Madrilenen.

Na rust ging Atlético op zoek naar de gelijkmaker. Er waren kansen en er werd zelfs een treffer afgekeurd, maar gescoord werd er niet. In de slotfase tekende Jorge de Frutos nog voor de tweede treffer van Levante nadat Atlético-doelman Jan Oblak mee naar voren was gegaan om de gelijkmaker te forceren.

Ook Moussa Dembélé, die zijn debuut maakte, wist het verschil niet te maken voor de ploeg uit Madrid. De Franse aanvaller, gehuurd van van Olympique Lyon, is nog maar net in dienst van de Spaanse koploper. In januari werd hij gehaald als opvolger van de vertrokken spits Diego Costa, maar corona gooide roet in het eten waardoor hij niet aan spelen toekwam.

Na een serie van acht overwinningen op rij werd er in de laatste vier duels maar een keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en nu dus ook verloren. Atlético heeft in de laatste vier competitieduels 7 punten laten liggen en ziet Real en FC Barcelona steeds dichterbij komen. Barcelona, de ploeg van trainer Ronald Koeman, speelt zondag tegen Cádiz en kan dan op 6 punten van Atlético komen.

Winst Valencia bij rentree Cillessen

Doelman Jasper Cillessen heeft Valencia bij zijn rentree aan een overwinning geholpen. De 31-jarige keeper hield in de thuiswedstrijd tegen Celta zijn doel schoon. Tegen negen spelers van Celta wist Valencia diep in de blessuretijd toe te slaan via treffers van de invallers Manu Vallejo en Kevin Gameiro: 2-0. Bij de bezoekers was Rubén Blanca na een uur spelen met rood van het veld gestuurd, vlak voor tijd kreeg ook Nolito rood.

Jasper Cillessen stond eindelijk weer eens onder de lat bij Valencia Ⓒ ANP/HH

Cillessen lag drie maanden uit de lappenmand, nadat hij begin november tijdens een training een spierblessure in zijn rechterbovenbeen opliep, waarvoor hij geopereerd moest worden. Ook voor de blessure kreeg Jaume Domenech al de voorkeur boven Cillessen, maar nu maakte de Nederlander zijn eerste minuten van het seizoen.

De rentree van Cillessen is goed nieuws voor bondscoach Frank de Boer met het oog op het EK van komende zomer. Cillessen is normaal gesproken de nummer 1 bij het Nederlands elftal.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga