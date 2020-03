Barney en Taylor treffen elkaar in coronatijden vanuit ieders woonkamer

Taylor, die dan gaat gooien vanuit zijn huis in Stoke, zegt: „Iedereen hunkert naar wat live sport in deze moeilijke tijden.” Daarbij doelt de 16-voudig wereldkampioen op het coronavirus dat zo’n beetje de hele sportwereld lam heeft gelegd. „Misschien kunnen we de stemming in Groot-Brittannië wat opfleuren en wat geld bij elkaar verzamelen voor het goede doel”, tekent The Sun op uit de mond van Taylor.

„Ik vond het altijd leuk om tegen Barney te gooien, we hebben in het verleden een paar prachtige partijen neergezet en ook al zijn we niet in dezelfde ruimte, het zal net zo’n strijd worden als altijd.”