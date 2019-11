FC Utrecht ziet status angstgegner afbrokkelen

FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen (l) en Sander van de Streek.

UTRECHT - FC Utrecht heeft de reputatie de ultieme Angstgegner van Ajax te zijn, waarbij iedereen meteen denkt aan de eclatante 6-4 zege van de Utrechters onder leiding van trainer Jan Wouters. Een blik op de recente resultaten leert dat die status van Angstgegner wel enigszins aan inflatie onderhevig is. Van de laatste zes ontmoetingen tussen Ajax en FC Utrecht, wonnen de Amsterdammers er vier en slechts éénmaal was FC Utrecht de sterkste. Dat was twee jaar geleden, toen de Utrechters onder leiding van trainer Erik ten Hag met 1-2 te sterk waren in de Johan Cruijff ArenA.