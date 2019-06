Bertens blijft vierde van de wereld, Haase zakt verder weg

Er was wel een wisseling van de wacht aan de top. De Australische Ashleigh Barty loste de Japanse Naomi Osaka af als nummer één. De Tsjechische Karolina Pliskova bleef de nummer drie. De Duitse Angelique Kerber klom naar de vijfde plaats. Zij passeerde de Tsjechische Petra Kvitova.

Haase

Robin Haase leverde zeven posities in op de wereldranglijst van de mannen. De Haagse prof, die afgelopen week verloor in de eerste ronde van het grastoernooi in Halle, daalde van de 66e naar de 73e plek.

In de top tien veranderde niets. De Serviër Novak Djokovic handhaafde zich op de eerste plek, met Rafael Nadal en Roger Federer op respectievelijk de tweede en derde plaats.