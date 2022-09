AZ en FC Twente in boeiend duel in evenwicht

AZ, dat in het eerste uur licht de betere ploeg was geweest, leek de vijfde competitiezege binnen te gaan halen na een prachtige treffer van Jens Odgaard, maar Manfred Ugalde schoot in de slotfase uiteindelijk de verdiende 1-1 in de touwen. Beide clubs verloren door het puntenverlies zodoende terrein op koploper Ajax. Zondag staat de Noord-Hollandse derby tussen AZ en Ajax op de rol.

Jens Odgaard dook al na twee minuten op voor Lars Unnerstall, nadat Dani de Wit een kopduel had gewonnen van Ramiz Zerrouki, uit een lange uittrap van Hobie Verhulst. Unnerstall kwam als winnaar uit de strijd, hoewel Odgaard buitenspel had gestaan op het moment dat schaduwspits de bal had verlengd.

Ondanks het speldenprikje was het FC Twente dat het spel in de openingsfase dicteerde, dat wat dit seizoen nog geen ploeg gelukt was in het AFAS Stadion. Bij de Tukkers verscheen Michel Vlap weer voor het eerst sinds zijn in Volendam opgelopen hersenschudding binnen de lijnen.

Vroege wissels

In een helft waar de twee teams nauwelijks in elkaars ‘zestien’ verschenen, kreeg Tijjani Reijnders de grootste kans. De AZ-middenvelder, voor wie FC Twente in de zomer belangstelling toonde, zette Milos Kerkez aan het werk, liep door en kreeg de bal rond de penaltystip op maat terug. Te midden van vier FC Twente-spelers kon hij behoorlijk vrij inschieten, maar mikte tot zijn ontsteltenis naast.

In de negentiende minuut schoot Christos Tzolis, de nummer negentien van de gasten, voor het eerst namens de Tukkers op doel. Het schotje was een simpele prooi voor Verhulst, die in twee maanden tijd is uitgegroeid tot de onbetwiste eerste keeper van AZ.

Kampioen Brama

Het duel tussen de nummer 3 (AZ) en de nummer 5 van de Eredivisie leverde tot de rust geen enkele kans meer op, maar interessant was de ontmoeting in Alkmaar wel. Goed was het gezien het vele balverlies en de ontelbaar verdwaalde passes niet, maar om iedere centimeter werd werkelijk gestreden. Dat ging de AZ’ers Kerkez en Clasie én Ramiz Zerrouki, de controleur van FC Twente, goed af.

Jordy Clasie met een pass. Ⓒ Proshots.

Hakon Evjen (AZ) en Mathias Kjolo (FC Twente) haakten al voor rust met een blessure af. Evjen werd na 33 minuten vervangen door Maykel Lahdo, terwijl good-old Wout Brama op het middenveld werd gebracht voor Kjolo. Brama werd minutenlang toegezongen door het uitvak. De 36-jarige veteraan veroverde in 2010 met FC Twente de enige landstitel uit de clubgeschiedenis.

Odgaard breekt ban

Ook na de thee was de eerste grote kans voor AZ. Bij een vrije trap aan de rechterkant toverde de ploeg van Jansen een variant uit de hoge hoed: Pantelis Hatzidiakos gaf de bal breed, Jordy Clasie verlengde de bal met veel gevoel richting de tweede paal, waar Odgaard vergat binnen te knikken. Niet veel later maakte Unnerstall een dwarrelende poeier van Reijnders vakkundig onschadelijk.

De thuisclub kwam in de 55e minuut uiteindelijk verdiend, gezien het overwicht in kansen, op voorsprong. Nadat Ricky van Wolfswinkel een ingebracht boogballetje van van Reijnders het strafschopgebied wilde uitkoppen, werd de bal atletisch door Odgaard uit de lucht geplukt, om de bal na de stuit in de lange hoek te prikken. Unnerstall stond aan de grond genageld: 1-0.

Tricky Ricky

Na de opgelopen achterstand zetten de gasten aan en kreeg het elftal van Ron Jans stilaan de overhand. Na minutenlang balbezit zette Gijs Smal met een kunstige hakbal Van Wolswinkel vrij. Tricky Ricky deed alles goed, omspeelde Verhulst, schoot uit een moeilijke hoek op het lege doel, maar de bal schampte nét de binnenkant van de linkerpaal, waardoor AZ de 1-1 bleef bespaard. Pech voor de Twente-spits.

Het beloofde een spannende slotfase te worden. Veel AZ’ers waren na het vermoeiende Conference League-uitstapje naar Slowakije aan het einde van hun Latijn en werden al dan niet gewisseld. Zerrouki zag een geweldig schot in de 80e minuut op de lat uiteenspatten, maar op het schot van Manfred Ugalde had de Alkmaarse afweer geen weerwoord: 1-1.

Meeslepend gevecht

Ook de gelijkmaker was terecht. Beide clubs namen geen genoegen met het gelijkspel en probeerden nog de volle buit binnen te halen. Reijnders deed na een combinatie met invaller Yusuf Barasi als eerste een poging, maar zag zijn schot geblokt door linksbuiten (!) Virgil Misidjan.

Wat een meeslepend gevecht was het duel, dat vorig seizoen FC Twente als winnaar kende, geworden. Gescoord werd er niet meer.