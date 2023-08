US Open doof voor kritiek op late avondpartijen

Het schema van de avond begint om 19.00 uur en er staan twee wedstrijden gepland: een wedstrijd in het mannentoernooi en een uit het vrouwenschema. Vorig jaar kwam het voor dat Carlos Alcaraz pas iets voor 03.00 uur klaar was met een wedstrijd. Spelers uitten hun kritiek en noemden het „een farce.”

„Het is duidelijk dat de late avondwedstrijden bekritiseerd zijn. We hebben het na de editie van 2022 geëvalueerd, maar de starttijd vervroegen naar 18.00 uur is geen optie”, aldus toernooidirectrice Stacey Allaster. „Voor mensen uit New York is het lastig om er om 19.00 uur te kunnen zijn. We hebben ook gesproken over een avondsessie met één wedstrijd, maar dat voelde niet eerlijk naar de fans. Maar we blijven het in de gaten houden.”

De afgelopen jaren nam de kritiek op de nachtelijke uren waarop tennispartijen werden voltooid toe. Met regelmaat stuurden toernooien spelers nog na middernacht de baan op. Vorig jaar kwam Alexander Zverev in de Mexicaanse stad Acapulco eens om 05.00 uur van de baan af.

De US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar, begint op maandag 28 augustus.