Van wereldtitel tot super-Tour en van ’plank-gate’ tot epische ’Hel’ Het krankzinnige seizoen van Mathieu van der Poel

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - In samenwerking met de barre weersomstandigheden droeg Mathieu van der Poel bij aan een epische aflevering van Parijs-Roubaix. Waar vele wielertoppers zich nog opmaken voor de Ronde van Lombardije (zaterdag) en Parijs-Tours (zondag), keert de wielervedette pas in december terug in het veld. Eerst gaat hij genieten van een welverdiende vakantie na een krankzinnig seizoen. Of het nu ging om zijn wereldtitel veldrijden, het geel in de Tour of het beruchte plankje tijdens de Zomerspelen, Van der Poel (26) zorgde bijna altijd en overal voor sensatie.