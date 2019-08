Van Bommel: ’Malen heeft voorselectie Nederlands elftal verdiend’

„Dat heeft hij verdiend”, aldus de coach van PSV. Voorafgaand aan het seizoen was bondscoach Ronald Koeman, die niet druk bedeeld is met pure spitsen binnen zijn selectie, al benieuwd of Malen de nieuwe spits zou worden van PSV. Én naar hoe hij zich dan zou manifesteren. De bondscoach zag grote potentie in Malen op die positie en na het vertrek van Luuk de Jong maakt hij indruk als de nieuwe nummer negen in Eindhoven. Zijn eerste voorselectie nu, is een logisch gevolg.

PSV en Malen treffen morgen het Cypriotische Apollon Limassol. Waar PSV enorm jong en talentvol is, daar zijn Cyprioten juist heel ervaren. Gemiddeld is de tegenstander van morgen 29 jaar oud, dat is zeven jaar meer ervaring dan bij de Eindhovenaren het geval is. „Wij hebben weer hele behendige, snelle en óók slimme spelers”, aldus Van Bommel. „Zij zullen ook denken: zij hebben een hele jonge ploeg, maar wel kwaliteit, verwacht ik.”

De Portugees Bruma is nog niet fit en is er morgenavond niet bij. Michal Sadilek is dan geschorst. Zijn vervanger lijkt Olivier Boscagli te worden.