Sport Kort: AZ op de valreep gelijk tegen KRC Genk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

AZ speelt in België op de valreep gelijk tegen KRC Genk

14:58 uur AZ is in de oefenperiode voor het nieuwe seizoen ontsnapt aan de eerste nederlaag. Thijs Oosting zorgde in het uitduel met KRC Genk, de ploeg van trainer John van den Brom (ex-AZ), vlak voor tijd voor de gelijkmaker: 1-1.

Namens de thuisploeg kwam Cyriel Dessers tot scoren. De oud-speler van NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo profiteerde in de 78e minuut van een moment van aarzeling bij doelman Hobie Verhulst: 1-0. Een nederlaag voor AZ leek onvermijdelijk, maar Oosting knalde op de valreep toch nog raak.

Bij AZ ontbraken om uiteenlopende redenen onder anderen Marco Bizot, Calvin Stengs, Myron Boadu, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners. Aanwinst Vangelis Pavlidis (ex-Willem II) maakte in Genk zijn eerste speelminuten bij de Alkmaarse club.

Pierie mist competitiestart bij FC Twente door rugblessure

14.09 uur: FC Twente zal het bij de start van de nieuwe competitie zonder Kik Pierie moeten stellen. De 20-jarige verdediger heeft last van een rugblessure. De huurling van Ajax volgt volgens de Enschedese club voorlopig een individueel trainingsprogramma. „Hij is de komende periode niet inzetbaar”, laat FC Twente weten, zonder verdere details te verstrekken.

Pierie kwam vorig seizoen 24 keer in actie in de Eredivisie namens FC Twente. Voor het komende seizoen heeft Ajax hem opnieuw aan de Tukkers verhuurd. Pierie heeft bij de Amsterdamse club nog een contract voor drie jaar.

Kroaat Lakner bondscoach 3x3 basketbalsters

12.48 uur: Laki Lakner gaat bij de Nederlandse basketbalbond werken als bondscoach van de 3x3 basketbalsters. Hij is de opvolger van Hakim Salem die vorige maand afscheid nam bij de bond en als clubcoach in Zwitserland verdergaat. De geboren Kroaat woont en werkt al jaren in Nederland.

Lakner trad in 2005 aan als hoofdcoach van het vrouwenteam van de Lions uit Landsmeer in de Nederlandse eredivisie en pakte met die club liefst achttien prijzen, waaronder vijf landstitels. Als bondscoach leidde hij de vrouwen O20 van Nederland naar het brons bij het Europees kampioenschap in de A-divisie in 2018. Hij stapte begin dit jaar op als coach van het mannenteam van Apollo Amsterdam.

Lakner neemt de ’Orange Lions’ vooralsnog onder zijn hoede tot en met de FIBA 3x3 Europe Cup die in september in Parijs wordt gehouden.

De Nederlandse 3x3 basketbalsters wisten zich niet, in tegenstelling tot de mannen, te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.

Luiten slaat vermoeidheid van zich af in aanloop naar Brits Open

10.40 uur: Joost Luiten begint donderdag vol goede moed aan zijn achtste Brits Open. Een ingekorte testronde op Royal St. George’s Golf Club in Sandwich verliep naar wens. Hij speelde elf holes op de „heel pittige baan” aan de Engelse oostkust en ondervond daarbij geen fysieke klachten.

„Mijn swing voelde goed en ik had gelukkig geen last van mijn rug”, liet Luiten weten. „Ik merk wel dat mijn lichaam vermoeid is, voel allerlei kleine pijntjes. Die pijntjes horen bij topsport, ik ben er aan gewend, maar het is nu wel meer dan anders.”

Luiten keerde in het eerste weekeinde van mei vanwege heftige buikpijn met spoed terug uit Tenerife, waar hij deelnam aan een toernooi. Een operatie bleek na een tweede diagnose in Nederland niet nodig en ruim drie weken later kon hij alweer zijn rentree maken op de Europese Tour. Met wisselend succes speelde de 35-jarige Bleiswijker een aantal toernooien richting The Open in Engeland.

Luiten: „Toen ik in Tenerife last kreeg van mijn darmen en terug moest naar Nederland, heb ik twee weken plat gelegen, ik kon en mocht niets doen. Toen ik weer pijnvrij was, ben ik hard gaan trainen om snel weer wedstrijdfit te zijn. Achteraf heb ik misschien te snel te veel gedaan en reageert mijn lichaam daar nu op. Maar tijdens mijn oefenrondje hier in Sandwich had ik totaal geen last, kon ik vrijuit swingen en ik heb dan ook heel veel zin om deze week weer een major te spelen.”

Luiten maakte tien jaar geleden zijn debuut op een major en dat was ook bij het Brits Open in Sandwich. Hij eindigde destijds als 63e. Zijn beste resultaat in zeven deelnames was een 32e plaats in 2019. „De weersvoorspelling voor de komende dagen ziet er goed uit met veel zon, dus de baan zal steeds iets harder worden. Als er dan een beetje wind komt, gaan de scores niet laag worden.”

Rashford staat na schouderoperatie drie maanden aan de kant

8.36 uur: Manchester United kan bij de start van het nieuwe seizoen niet over Marcus Rashford beschikken. De 23-jarige aanvaller laat zich aan zijn schouder opereren en staat daarna ongeveer drie maanden aan de kant, meldt de BBC.

Rashford had in de eindfase van het vorige seizoen al last van zijn schouder, maar stelde een operatie uit tot na het EK voetbal. Engeland bereikte op dat toernooi de finale, waarin na strafschoppen werd verloren van Italië. Rashford was een van de Engelse spelers die een strafschop miste.

Qatar start Gold Cup met gelijkspel tegen Panama

7.44 uur: Qatar is er bij de Gold Cup niet in geslaagd de eerste wedstrijd te winnen. De kampioen van Azië verspeelde in Houston tegen Panama tot drie keer toe een voorsprong: 3-3. Alle doelpunten vielen na rust. Rolando Blackburn scoorde twee keer voor Panama.

Qatar doet mee aan de Gold Cup, het kampioenschap voor teams uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, ter voorbereiding op het wereldkampioenschap van volgend jaar. Qatar organiseert dat toernooi.

In dezelfde poule won Honduras met 4-0 van Grenada. Jerry Bengtson scoorde voor rust. Na de pauze deden Edwin Solano, Johnny Leveron en Romell Quito dat.