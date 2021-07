Sport kort: Remise Qatar in Gold Cup, ruime zege Honduras

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Qatar start Gold Cup met gelijkspel tegen Panama

7.44 uur: Qatar is er bij de Gold Cup niet in geslaagd de eerste wedstrijd te winnen. De kampioen van Azië verspeelde in Houston tegen Panama tot drie keer toe een voorsprong: 3-3. Alle doelpunten vielen na rust. Rolando Blackburn scoorde twee keer voor Panama.

Qatar doet mee aan de Gold Cup, het kampioenschap voor teams uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, ter voorbereiding op het wereldkampioenschap van volgend jaar. Qatar organiseert dat toernooi.

In dezelfde poule won Honduras met 4-0 van Grenada. Jerry Bengtson scoorde voor rust. Na de pauze deden Edwin Solano, Johnny Leveron en Romell Quito dat.