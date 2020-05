Real Madrid bijna 3,5 miljard waard, Ajax op 23e plek

Daarmee bleef Real net als vorig jaar Manchester United voor. De waarde van de Engelse club steeg met 4 procent naar 3,34 miljard euro. Van belang is wel dat de waardes zijn berekend kort voor het uitbreken van de coronacrisis. Clubs hebben daar zwaar onder te lijden.

Op de ranglijst klom FC Barcelona ten koste van Bayern München naar de derde plaats. De Catalaanse club kende een groei in waarde van maar liefst 19 procent en is nu 3,19 miljard euro waard.

KPMG publiceert jaarlijks de zogenoemde Football Benchmark waarin de ondernemingswaarde van de 32 belangrijkste clubs in Europa staat vermeld. Ajax, de enige Nederlandse club in de lijst, bezet de 23e positie met een waarde van 432 miljoen euro, een stijging van 37 procent vergeleken met 2019.

„Sinds 2016 is de gezamenlijke waarde van de 32 clubs met 51 procent toegenomen”, zegt Paul Adriani van KPMG’s Sports Advisory Practice. „Met name de inkomsten uit de verkoop van televisierechten zijn in vier jaar tijd explosief toegenomen, met 65 procent.”

Hoewel clubs minder afhankelijk zijn geworden van inkomsten van thuiswedstrijden, zal de coronacrisis er fors in hakken, weet ook Adriani.

„Nu de clubs niet in staat zijn te spelen, lopen zij alle vormen van inkomsten mis, uit wedstrijden, uit merchandising en uit verkoop van televisierechten. En de verwachte daling van de inkomsten uit de transfers van spelers gaat ook gevolgen hebben voor de financiële prestaties van de clubs. Juist deze inkomsten waren de afgelopen jaren bepalend voor de groei en het succes van veel clubs in Europa. De waarde van de clubs zal er vanaf nu dan ook heel anders uitzien, ook al hebben veel clubs de spelerssalarissen en andere kosten naar beneden bijgesteld.”