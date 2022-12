Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks maatregelen toch overval bij familie Sterling Dobermann van 46.000 euro en ’panic rooms’: zo wapenen voetballers zich tegen inbrekers

Raheem Sterling keerde huiswaarts na een gewapende overval op zijn gezin. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Engeland plaatste zich zondagavond voor de kwartfinale van het WK door een overtuigende zege op Senegal (3-0). Toch is er niet louter een feeststemming bij The Three Lions, want de selectie werd dit weekend opgeschrikt door nieuws vanuit het thuisland. Terwijl vrouw en kinderen thuis waren, vond er zaterdag een gewapende inbraak plaats bij het huis van Raheem Sterling.