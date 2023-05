Nieuwe blunder Jasper Cillessen is fataal voor NEC

Heerenveen nestelde zich naast RKC op die achtste plek. NEC liep flinke averij op in het duel waarin Cillessen zich voor het gegrabbel in het thuisduel met Vitesse (1-4 verlies) wilde herstellen. Niets wees op een nieuwe uitglijder. Cillessen had zijn ploeg zelfs een paar keer voor een gelijkmaker behoed alvorens Sydney van Hooijdonk toesloeg en hij zich volledig verkeek op de inzet van Tahiri.

Cillessen was lang een van de sterkmakers van NEC, dat voor het eerst sinds elf jaar op weg leek naar de play-offs. Maar nu liet hij Heerenveen ontsnappen. De Friezen leken aanvankelijk moeiteloos op een top-acht notering af te stevenen. Maar de eigen huisstijl die trainer Kees van Wonderen opgedrongen kreeg, zorgde voor stagnatie. De trainer wisselde het 5-3-2 systeem in voor een speelwijze met vier verdedigers. Dat de spelersbus van Heerenveen het op weg naar Nijmegen begaf was haast symbolisch te noemen. De bestuurlijke top van de Friese club vond dat Van Wonderen teveel de bus parkeerde. De amusementswaarde ging, spelend volgens een nieuw stramien, wel omhoog. Maar in de laatste twee duels voor het bezoek aan Nijmegen incasseerde Heerenveen al zeven tegentreffers.

De achtste tegengoal volgde in de Goffert nog in de eerste helft. Maar dat had niets met de speelwijze te maken. Tannane deponeerde de bal bij een hoekschop vanaf de cornervlag op het hoofd van Ivan Márquez. Diens kopbal werd door Magnus Mattsson met een sliding doeltreffend verlengd. Het leek wel een ingestudeerde variant.

Het betekende de gelijkmaker. Met een prachtige vrije trap had Thom Haye de Friezen op voorsprong gezet. Hij krulde de bal over de muur. Die daalde net onder de lat. Cillessen was kansloos op de inzet. Haye demonstreerde ook later nog zijn traptechniek. Maar Cillessen liet zich niet verrassen door een doelpoging vanuit de middencirkel. De gelijke stand bij rust was terecht. Tannane had doelman Xavier Mous met een vrije trap ook nog tot een uiterste krachtsinspanning gedwongen. Qua kansen hielden beide ploegen gelijke tred. Heerenveen had alleen op de linkerflank een overwicht, waar Mats Köhlert en Osame Sahraoui elkaar steeds beter gaan vinden.

Na de pauze leek de geplande wissel van Tannane een voordeeltje voor Heerenveen. Maar juist de eerste aanval zonder de spelverdeler leverde de 2-1 voor NEC op. Bij een voorzet van de naar FC Utrecht vertrekkende Soffian El Karouani arriveerde Landry Dimata voor zijn directe tegenstander bij de eerste paal en tikte de bal binnen. NEC leek op weg naar de zege. Maar Van Hooijdonk met zijn zestiende treffer en Cillessen beslisten anders.