Richard Krajicek dolblij met komst Félix Auger-Aliassime naar Rotterdam

De 21-jarige Canadees is de nummer 8 van de wereld en verkeert de laatste weken in uitstekende vorm. Hij won achtereenvolgens de toernooien van Florence, Antwerpen en Basel. In Zwitserland rekende hij in de halve finales af met nummer één van de wereld Carlos Alcaraz.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is in zijn nopjes met de komst van dé man van het moment: „Felix Auger-Aliassime is voor mij een speler die precies past bij de filosofie van de ABN AMRO Open. Op jonge leeftijd maakte hij als toptalent zijn debuut. Later loste hij die belofte in met geweldige prestaties. Dat hij inmiddels in de top-10 van de wereld staat is geen verrassing.”

Eerder legde Krajicek ook al Daniil Medvedev uit Rusland vast. Hij is momenteel de nummer 3 van de wereld en daarmee voorlopig de hoogst genoteerde speler in Rotterdam.

Februari

Het ABN AMRO Open, de nieuwe naam van het ABN AMRO World Tennis Tournament, wordt van 13 tot en met 19 februari gehouden. Het toernooi wordt dan voor de vijftigste keer gehouden.