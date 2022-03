Jumbo-Visma blijft overheersen in Parijs-Nice: Primoz Roglic nieuwe leider

Maarliefst achttien renners startten niet in deze etappe. Er waart iets rond in het peloton, zo lijkt het. Van griep tot infecties, meerdere renners (onder andere Dylan Groenewegen) konden niet meer beginnen.

Een heuvelachtig parcours stond het peloton te wachten in de Koers naar de Zon. Tijdens de Col de la Mur was het McNulty die ervandoor ging. Vlak hiervoor liet geletruidrager Van Aert het lopen, waardoor er vrijdag in ieder geval iemand anders de leiderstrui zou dragen. De Belg spaarde zich duidelijk, want kilometers later reed hij op minuten van de klassemensrenners.

McNulty kreeg anderhalve minuut voorsprong van zijn achtervolgers Jorgenson, Vanhoucke en Bonnamour. Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) besloot ook in de aanval te gaan. Ondertussen leek Roglic het moeilijk te hebben. Het bleek echter een sterk staaltje blufpoker te zijn, want de Sloveen demarreerde.

Hij kreeg enkele concurrenten mee, maar Jumbo-Visma had de gele trui - nu via Roglic - wederom in handen. McNulty was echter niet meer bij te halen. De Amerikaan kwam emotioneel als eerste over de meet, een fraaie zege voor hem. De groep-Roglic kwam minuten achter de winnaar binnen, maar voor hem ruim binnen de marge om de nieuwe leider te worden in Parijs-Nice. De Sloveen heeft in het klassement nu 39 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates. De Fransman Pierre Latour staat derde op 41 seconden van Roglic.

Voor de Amerikaan was het zijn tweede zege van het seizoen. Een kleine twee weken geleden won hij, in dezelfde omgeving, de Faun-Ardèche Classic. „Het waren dezelfde hellingen, maar nu in een wedstrijd uit de WorldTour. Het is mijn eerste zege op dit niveau. Ik ben dolgelukkig”, vertelde McNulty, bezig aan zijn derde jaar bij UAE Team Emirates. Meegaan in een ontsnapping was vooraf gepland. „En ik wist op welke plek ik moest aanvallen.” Dat was op de Col de la Mûre, waarna hij een kleine 40 kilometer alleen voorop reed.

Vrijdag is een qua zwaarte vergelijkbare rit van Courthézon naar Aubagne.