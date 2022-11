Keeper Onana naar huis: ’Werd mij niet toegestaan om Kameroen te helpen’

Om te vervolgen: „Ik heb me altijd goed gedragen en altijd in dienst gestaan van het team. Ik heb al mijn energie gebruikt om een oplossing te vinden voor de situatie, maar die wil is er aan de andere kant niet.”

De doelman ontbrak namelijk maandag bij Kameroen in de WK-wedstrijd tegen Servië. Een bron bij de Kameroense voetbalfederatie meldde aan persbureau AFP dat Onana om niet-gespecificeerde disciplinaire redenen uit de selectie was gezet. Hij zou niet op de manier keepen zoals bondscoach Song zou willen.

Goed gedrag

Song meldde eerder dat Onana terug zou kunnen keren in de selectie ’bij goed gedrag’. „Hij is een belangrijke speler, maar we zitten in een moeilijk toernooi. Ik moet ervoor zorgen dat het teambelang boven dat van elk individu staat. André heeft mijn beslissing geaccepteerd”, vertelde Song, zonder te vertellen wat Onana verkeerd had gedaan.

Om te vervolgen: „Ik zal later ingaan op de specifieke details van deze kwestie”, zei Song ook nog op een persconferentie. „Maar voor nu richt ik me op de spelers die er wel zijn en die wél in staat en bereid zijn om met trots dit shirt te dragen. Als je je niet kunt vinden in de discipline van de groep, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen.”