Evenepoel voelt zich nog comfortabel in het Vuelta-rood: ’Maar iedereen is een beetje bang voor de wegen’

Je kunt de eerste Belg worden in 44 jaar die een Grote Ronde wint. Wil je weten wat er intussen allemaal omgaat in je eigen land?

„Het is waar dat ik de eerste Belg kan zijn sinds een lange periode die een grote ronde kan winnen, maar we hebben nog zes dagen te gaan. Ik weiger mezelf nu al zo te bestempelen. Voor mij is het het best om te proberen kalm te blijven. Ik focus op de koers zelf, dag voor dag. We zien steeds wel wat de dag brengt. Zoals je vorige week kon zien: een val kan snel gebeuren. Nog voor je het zelf beseft. We hadden met de ploeg twee grote crashes. Jammergenoeg moest Julian Alaphilippe de ronde verlaten. Voor mij was het nog oké, maar er was duidelijk wat schade aan mijn rechterheup en mijn spieren.”

„Juist daarom kijk ik maar dag voor dag. Ik zal niet panikeren als ik nog een beetje tijd verlies. Had ik vóór de Vuelta geweten dat ik vandaag deze uitgangspositie zou hebben, had ik daarvoor getekend. Alles wat nu nog gebeurt, is extra. Zoals ik al eerder zei: een ritwinst en top-10 of top-5 zou mijn grote droom zijn. We zijn heel goed onderweg om dat grote doel en droom te bereiken.”

Eerst had je het over ritwinst en top-10, ondertussen praat je over... misschien top-5. Hou je er nog altijd rekening mee dat je niet op het podium eindigt in Madrid? Zou dat niet een grote teleurstelling zijn nu je er zo dicht bij bent?

„Dat is altijd mogelijk, hoor. Zoals ik al zei: ik had een vervelende val. Als mijn lichaam daarna slechter had gereageerd, had ik die eindklim niet meer goed kunnen oprijden. Het gevaar loert om elke hoek. Zie zondag: Kelderman had een lelijke val. Op de gladde rotondes gingen ze onderuit. Iedereen is een beetje bang voor de wegen in Zuid-Spanje. We gaan in de bochten redelijk traag, want het is echt glad en echt gevaarlijk en niemand wil door een crash de Vuelta in de laatste week verlaten. Dat geldt ook voor mij. Alles kan nog gebeuren. We moeten elke dag honderd procent gefocust zijn. We mogen nooit denken dat het voorbij is. Zelfs zondagmorgen niet, maar pas zondagavond laat in Madrid.”

Ben je op de hoogte van wat er in je eigen land gebeurt? Een hele week extra afleveringen van ’Vive le Vélo, de aandacht voor wat je aan het doen bent, neemt toe. Het land leeft mee. Hoe ga je daarmee om?

„Ik zag vanmorgen de crew van dat programma in het hotel. Dus ik weet wat er aan het gebeuren is, maar ik heb geen tijd om televisie te kijken. Het zal me waarschijnlijk ook weinig uitmaken wat er aan het gebeuren is op tv. Natuurlijk is het heel mooi dat het succes dat we hier al met het team hadden wat aandacht krijgt. Het is best wel speciaal dat zulke dingen gebeuren. Het geeft me echt nog een andere boost om te blijven trappen en te blijven gaan voor die rode trui. Maar anderzijds hoop ik dat iedereen rustig blijft. Wees positief, dat wel, maar we hebben nog zes koersdagen voor de boeg. En die zijn helemaal niet gemakkelijk. Oké, het zijn niet meer de lastigste bergen, maar de vermoeidheid, de hitte en de duur van de Vuelta zullen beginnen op te spelen. We zullen ervoor vechten. Ik zit met een voorsprong van 1.34 nog redelijk comfortabel in dat rood, maar het is helemaal nog niet gedaan. Zaterdagavond of zondag weten we de uitkomst.”

Welke indruk gaven Roglic en Mas het voorbije weekend in de Andalusische bergen?

„Roglic was de sterkste zaterdag en Mas was zondag heel sterk. Toen Mas aanviel, wist ik wel dat ik nog een ruime voorsprong had. Ik wou niet over de limiet gaan. We zaten op dat moment al boven de 2.000 meter. Lopez en Enric vielen aan, sloegen een kloof, maar door mijn eigen tempo aan te houden liet ik hen niet toe ver van me weg te rijden. Ik was gewoon wat bang om over mijn eigen limiet te gaan. Vandaar dat ik voor mijn eigen tempo koos. Na zo’n zware rit was het tijdverlies toch duidelijk beperkt. Het is nu de derde week. De kerel met de beste benen zal waarschijnlijk de beste zijn in de resterende bergritten. De Vuelta is nog verre van gedaan.”

Het succesverhaal van Remco Evenepoel maakt veel los onder de Belgen. Ⓒ ANP/HH

Hoe bereid je je voor op een Roglic die zegt dat hij alles of niets zal spelen om een vierde keer op rij te winnen? Dat is anders dan je andere rivalen.

„Mijn enige taak bestaat is om hem te volgen. Dat is het grote doel. Ik denk dat het gevecht voor de tweede plaats meer open is. Tussen Mas en Roglic is het verschil maar 25 seconden. Movistar heeft de punten nodig in de strijd om het behoud van de World Tour-licentie en qua UCI-punten is er veel verschil tussen een tweede en een derde plaats. De volgende zes dagen is er niet alleen Primoz Roglic. Lopez was dit weekend ook heel sterk. We zien wel. Het draait niet allemaal om Roglic en Jumbo-Visma. Het gaat over de top-5. We gaan uit van onze eigen sterkte. Van onze eigen voorbereiding. Van mijn eigen ploegmaten. Hoe meer ritten ik kan finishen zonder tijd te verliezen, hoe beter. En dan wordt het zaterdag één groot gevecht in de laatste bergrit naar de top van de Puerto de Navacerrada.”

Wat is je grootste schrik nu je voor de laatste rechte lijn staat?

„Om ziek te worden. Covid hangt nog altijd in het peloton. Sommigen rijden met een positieve test. Mijn grootste schrik is dat ik niet in staat ben om te eindigen in Madrid door Covid, of door ziek te worden. Dat zou een nachtmerrie voor me zijn.”

Leerde je iets over jezelf de voorbije tien dagen in het rood?

„Ja, hoor. Dat leider zijn in een grote ronde echt super speciaal is. Veel aparter dan de leiderstrui dragen in bijvoorbeeld de Ronde van de Algarve of de Ronde van Valencia. Iedereen heeft een vorm van respect voor jou. Je moet die trui verdienen of waard zijn. En hem te proberen te behouden, is echt wel een heel moeilijke taak. Maar tot nog toe gaat het team er relaxed en cool mee om. Zelfs met twee renners minder (Serry moest door een positieve Covid-test redelijk snel opgeven, red.) vind ik dat we die rode trui goed managen. Die trui geeft me een boost en een motivatie om te blijven vechten. Het zijn alleen maar goede dingen.”

Ben je genoeg voorbereid op de woensdag- en donderdagetappe ? Je coach Koen Pelgrim zei vorige week dat hij alleen de zaterdagrit als een grote uitdaging zag, terwijl je zelf verwonderd was dat de Sierra de la Pandera zo steil was. Weet je waar je naartoe rijdt?

„Momenteel niet. Het probleem was dat we zaterdag niet konden vergelijken met zondag. Ik had op de Sierra de la Pandera echt nog stijve benen van de val. Het was de tweede dag na de crash. Ik kon amper recht op de pedalen staan en dat moet je net doen op die steile stroken om de verwachte power te duwen. Zaterdag was gewoon een samenloop van omstandigheden. Alsof alle negatieve punten samenkwamen. Toch kon ik mijn tijdverlies nog beperken. Ook al was 52 seconden duidelijk nog veel. Het was niet de beste situatie, maar ik denk dat je op de Sierra Nevada zag dat ik opnieuw vocht, ook al had ik nog wat probleempjes in de benen na die crash van donderdag. Maar vandaag voel ik bijna geen pijn meer in de spieren. Wat betekent dat ik volledig aan het herstellen ben van de val. Dat is echt goed nieuws.”

Je had het zondagavond over herwinnen van frisheid, maximale recuperatie. Hoe doe je dat dan? Is dat meer slapen? Meer eten? Meditatie?

Lachend: „De persconferentie zo kort mogelijk houden. Nee: slapen, herstellen, goed eten. Zondag verloren we veel calorieën, maandag ging het allemaal rond refuelling. Zondagavond hadden we een hamburgermaaltijd met patat en ijs. De calorieën liepen er zo in. Vandaag had ik een goed ontbijt, een mooie lunch en een easy ride. En zodra ik klaar was met al mijn verplichtingen, dook ik het bed in voor de hele namiddag. Ik hoop dat David (verzorger Geeroms, red.) ook goede handen heeft vandaag, zodat ik ook nog een goede massage heb.”

Bekijk ook: Thymen Arensman wint koninginnenrit in Vuelta

Je hebt ook jonge ploegmaten. Ze hebben al hard gewerkt, ze worden ook moe. Wat zeg je dan tegen hen?

„Dat ze elke dag er heel sterk uitzien en dat ze heel goed hun job doen. Je ziet dat heel de ploeg goed presteert. Het is zoals Louis al dikwijls heeft gezegd: als je de leiderstrui in het team hebt, kan iedereen net dat tikje harder trappen dan wanneer je die dat shirt niet hebt. Ze zien er redelijk fris uit en zijn ontspannen. We hadden een leuke rit in goed weer op mooie wegen. Niemand is gestrest of maakt zich zorgen, want tot nog toe was onze Vuelta best perfect. We wonnen een rit, we hebben nu al tien dagen rood. Hadden ze ons dat vooraf verteld dat we in deze situatie zouden verkeren, had iederéén met twee handen tegelijk getekend. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat we Madrid met een mooi resultaat kunnen bereiken. Het maakt niet uit of het in het rood is of niet, maar we zullen ervoor vechten. Elke dag opnieuw.”

Bron: Het Nieuwsblad

Bekijk hier de eerdere rituitslagen, standen in de klassementen en het volledige etappeschema in de Vuelta