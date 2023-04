Peter Uneken waarschijnlijk ook naar FC Twente

Uneken verklaarde woensdagmiddag dat er nog geen gesprek is geweest met FC Twente. „Maar ik sta er open voor. Oosting heeft te kennen gegeven mij graag mee te willen nemen. De samenwerking tussen ons is heel prettig. FC Twente is een heel mooie club om te werken.”

In de winterstop kreeg Uneken een aanbieding van Roda JC om bij de Limburgse club de vertrokken Jurgen Streppel als hoofdtrainer op te volgen. RKC weigerde toen aan een vertrek mee te werken. Van concrete interesse van de Limburgse club is nu geen sprake.

Uneken (51) speelde in het verleden bij Vitesse en Emmen, twee clubs waar Oosting ook mee bekend is. De langste tijd was hij actief voor FC Den Bosch en daarna speelde hij nog bij Helmond Sport. Als trainer werkte hij bij NEC en PSV. Bij de laatste club fungeerde hij een seizoen als trainer van Jong PSV alvorens hij naar RKC vertrok.

Bekijk ook: FC Twente bevestigt komst Joseph Oosting